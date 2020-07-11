اتحاد السباحة يوقف تدريبات منتخباته الوطنية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكد عبد الله الوهيبي، الأمين العام لاتحاد السباحة، أن مجلس إدارة اتحاد السباحة قرر إيقاف تدريب المنتخبات الوطنية، والتي تقام حالياً في شاطئ الممزر، وذلك بسبب عدم وجود أي ارتباطات للمنتخبات خلال الفترة القادمة وحتى شهر ديسمبر المقبل، وهو ما جعل الاتحاد يفضل ترك مساحة للسباحين للتدريب مع أنديتهم وحتى موعد البطولات القادمة.

وكان مجلس إدارة اتحاد السباحة قد عقد اجتماعه الدوري الأخير أول من أمس عبر تطبيق زووم، وهو الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة في الدورة الانتخابية الحالية، حيث تم تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية غير عادية، والتي من المقرر أن تكون بعد 3 أسابيع، أي في مطلع شهر أغسطس المقبل، وفيها سيتم تشكيل لجنة الانتخابات ومناقشة تعديل بعض البنود بناء على طلب الجمعية العمومية للاتحاد.

وقال الوهيبي عقب الاجتماع: حرص رئيس الاتحاد سلطان السماحي على توجيه الشكر إلى مجلس الإدارة على الفترة التي تواجدوا فيها بخدمة اتحاد السباحة والارتقاء باللعبة على المستوى المحلي، ثم تم مناقشة جدول أعمال الاجتماع الأخير، وتم اتخاذ عدد من القرارات ومنها إيقاف تدريب المنتخبات الوطنية، لعدم وجود أي ارتباطات حالية خاصة بالمنتخبات عقب تأجيل كافة البطولات خلال الفترة الحالية.

وأضاف: سيتم خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية مناقشة عدد من الأمور منها اعتماد توقيت الانتخابات وتشكيل اللجنة التي ستشرف عليها.

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