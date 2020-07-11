«الطيارة» تحلّق بناموس شارة محمد بن زايد

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شهدت ميادين الهجن بالدولة، أمس، منافسات الأسبوع الثاني من شارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضمن السباقات التمهيدية لموسم الهجن 2020-2021، التي تستمر حتى 24 يوليو الجاري، يوم الجمعة من كل أسبوع، بمشاركة الآلاف من المطايا من هجن أبناء القبائل بالدولة.

وأقيمت المنافسات لفئة الحقايق في مختلف ميادين الهجن بالدولة، على مدار 10 أشواط، في كل ميدان، ولمسافة 3 كلم، حيث شهدت مشاركة كبيرة من ملاك الهجن، إذ يحظى سن الحقايق بالكثير من المفاجآت خلال سباقات الهجن.

وتوجت «الطيارة» لحمد مبخوت يعيل المنهالي بناموس الشوط الأول لسن الحقايق على أرضية ميدان الوثبة للهجن بالعاصمة أبوظبي، إذ حققت توقيتاً زمنياً قدره 4.30.9 دقائق، في شوط الأبكار، بينما انتزع «شاهين» لسلطان المنصوري لقب الشوط الثاني المخصص للحقايق الجعدان بعد أن أنهى مسافة الشوط في 4.28.2 دقائق.

وشهد الشوط الثالث فوز «الشبابية» لخليفة بن نصيب الخييلي التي خطفت المركز الأول مسجلة 4.28.7 دقائق، فيما كان «عشاق» لمحمد فطيس المري على موعد مع ناموس الشوط الرابع بتوقيت قدره 4.32.6 دقائق، بينما حلقت «بنت سلطان» لأحمد غانم المنصوري بلقب الشوط الخامس بتوقيت 4.34.1 دقائق.

وفي ميدان غشابة نجحت «هملولة» لعبد الله مطر الكتبي من انتزاع لقب الشوط الأول لفئة الحقايق مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 4.35.0 دقائق، وفاز «لهب» لسالم سعيد غافان الجابري بلقب الشوط الثاني المخصص للحقايق الجعدان.

سيطرة

وعلى أرضية ميدان الرقيعات توجت «شواهين» لعبد الله حمد الدرعي، و«شاهين» لخالد حمد بن ساعد الدرعي بناموس الشوطين الأول والثاني للحقايق الأبكار والجعدان، بينما شهد ميدان الساد سيطرة شعار سيف سهيل بن نخيرة العفاري على لقبي الشوطين الأول والثاني عن طريق «الشاهينية» و«شاهين».

أما في ميدان سويحان للهجن فقد حققت «انفراد» لمحمد عبد الله الحميري ناموس الشوط الأول للأبكار، فيما انتزع «شاهين» لسعيد سالم المهيري لقب الشوط الثاني المخصص للجعدان، وفي ميدان الجبيب توجت «الشاهينية» بقيادة مالكها المضمر المخضرم محمد عتيق بن زيتون المهيري بناموس شوط الحقايق الأبكار.

وشهد ميدان السمحة فوز «فتنة» لحمد جمعة الرميثي بلقب الشوط الأول، أما في ميدان سيح صبره فكانت «الشاهينية» لحمد سلطان العامري على موعد مع المركز الأول في شوط الأبكار، فيما شهد ميدان الخزنة فوز «دلماء» لحمدان خليفة الخييلي بالشوط الأول.

تتويج

وانتزعت «المتحدة» لسالم الرملي العامري ناموس الأبكار على أرضية ميدان الوقن للهجن، فيما توج «هملول» لسالم مسلم قنزول العامري بلقب شوط الحقايق الجعدان، وفازت «شواهين» لحمد بن سهيل الشامسي بناموس الشوط الأول في المنافسات التي أقيمت بميدان أبو سمرة، بينما توجت «زعفرانة» لمبارك سهيل الخييلي بالشوط الأول في ميدان رماح.

ومن المقرر أن تعود منافسات شارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الجمعة المقبل 17 يوليو الجاري، ضمن الأسبوع الثالث للمهرجان، حيث ستشهد ميادين السباقات العودة لمنافسات فئة الفطامين لمسافة 1.5 كلم، ستركض خلالها المطايا على مدار 15 شوطاً، على أن تختتم المنافسات في الأسبوع الرابع يوم 24 يوليو الجاري.

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