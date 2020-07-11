«أبوظبي للدراجات» ينظم مسيرة تحسين المناعة

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أشاد النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية، بالانطلاقة الناجحة لمهرجان أبوظبي الرياضي الصيفي 2020 الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، تحت شعار «لياقتك في أبوظبي» والذي انطلق الأول من يوليو الجاري، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، والذي يشارك به النادي ضمن عدد من الرياضات الهادفة لتحفيز مختلف فئات المجتمع في أبوظبي، وحسهم على المشاركة المجتمعية والتفاعل لتعزيز نمط الحياة المثالية وتحسين المناعة ورفع عنصر اللياقة البدنية.

وأضاف الخييلي أن مجلس إدارة النادي برئاسة مطر سهيل اليبهوني وجه بالتحضر والإعداد الجيدين للمشاركة في المهرجان، وذلك من خلال إقامة وتنظيم مسيرة أسبوعية للدراجات حدد لها يوم الاثنين من كل أسبوع، طيلة فترة المهرجان بمضمار حلبة الوثبة، وكانت المسيرة الأولى جرت يوم الاثنين الماضي وشهدت مشاركة مميزة ضمت القيادات الرياضية على مستوى الإمارة، بجانب رجال ومسؤولي مجلس أبوظبي الرياضي وفي مقدمتهم عارف العواني الأمين العام للمجلس، ومسؤولي النادي وحشد كبير من الدراجين الذين مثلوا كافة فئات المجتمع.

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