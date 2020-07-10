الإماراتية مها البريكي تتأهل لربع نهائي بطولة العالم الجامعية لكرة القدم الالكترونية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حققت الطالبة مها سيف سالم البريكي انجازاً جديداً لرياضة الإمارات بتأهلها للدور ربع النهائي من بطولة العالم الجامعية الإلكترونية لكرة القدم،بعد أن حققت ثلاثة انتصارات وتعادل وتلقت هزيمة واحدة.

وفازت البريكي في المباراة الافتتاحية على لاعبة زامبيا بهدف مقابل لاشيء ثم حققت الفوز على لاعبة

الهند بأربعة أهداف مقابل ثلاثة وتألقت في المباراة الثالثة بفوزها على لاعبة البرازيل بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتعادلت في المباراة الرابعة مع لاعبة استراليا بهدف لكل منهما ثم خسرت في المباراة الاخيرة وكانت تحصيل حاصل من لاعبة السعودية 1-5

ومن جانبه أشاد الدكتور سعيد الحساني رئيس الاتحادين العربي والإماراتي بالمستوى الرائع للاعبة الإمارات في ذلك المحفل العالمي، الذي يؤكد على تطور الرياضة الجامعية في دولة الامارات العربية المتحدة كما يؤكد على الاهتمام برياضة المرأة.

و أكد أن الرياضة الجامعية هي أحد الروافد الهامة لمنتخباتنا الوطنية في جميع اللعبات الفردية والجماعية.

ووعد الحساني بتكريم الطالبة مها البريكي تكريما خاصا إذا ما فازت بإحدى المراكز الثلاث الأولى في البطولة.

يذكر أن بطولة العالم الجامعية للرياضة الالكترونية تقام لأول مرة بتنظيم الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بمشاركة 44 طالباً وطالبة من مختلف دول العالم، وتختتم فعالياتها يوم 16 يوليو الجاري.

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