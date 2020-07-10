10 أشواط للحقايق في شارة محمد بن زايد للهجن اليوم

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تنطلق، صباح اليوم، منافسات الحقايق، ضمن شارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي تقام في أسبوعها الثاني بانطلاقة موسم سباقات الهجن 2021-2020.

وتركض المطايا في فئة الحقايق على مدار 10 أشواط لمسافة 3 كيلو مترات في مختلف ميادين سباقات الهجن بالدولة، إذ تأتي شارة صاحب السمو محمد بن زايد للهجن لتدشن الموسم الجديد، وذلك في ظل الدعم الكبير، الذي تقدمه القيادة الرشيدة، لتعزيز الرياضات التراثية بصفة عامة، وسباقات الهجن على وجه الخصوص والمحافظة على هذا التراث العريق.

وكانت المنافسات قد انطلقت الجمعة الماضية بفئة الفطامين، التي ركضت على مدار 15 شوطاً لمسافة 1.5 كلم، بإجمالي 450 شوطاً في كل الميادين، بمشاركة عدد كبير من ملاك الهجن بالدولة، إذ حدد اتحاد الإمارات لسباقات الهجن مواعيد شارة صاحب السمو محمد بن زايد للهجن، لتقام على مدار أربعة أسابيع، حيث تعود منافسات فئة الفطامين الجمعة المقبل 17 يوليو الجاري، فيما تختتم المنافسات 24 يوليو الجاري بإقامة سباقات الحقايق في الأسبوع الرابع والأخير.

وتشمل الميادين التي تقام عليها الشارة كلاً من: الوثبة ومدينة زايد وغياثي وليوا والسلع والخزنة والسمحة وسيح صبرة وبوسمرة والساد وغشاية والسد ورماح وسويحان والحبيب والقوع والسحم والرقعيات والوجن والمرموم ومرغم والراشدية والطي والهباب.

ويحرص اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، برئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة خلال إقامة المنافسات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك عبر تحديد مواعيد فتح المضامير الخاصة بالسباقات ابتداء من الخامسة صباحاً وضرورة الالتزام بارتداء الموجودين للكمامات والقفازات، والتباعد الجسدي، وإبقاء مسافات آمنة بين الأفراد والعاملين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز