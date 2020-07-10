فريق رينو موانئ دبي العالمية يضم فرناندو ألونسو

المصدر: دبي - وام

أعلن فريق «رينو موانئ دبي العالمية للفورمولا»، أمس، انضمام بطل السباقات الإسباني «فرناندو ألونسو» إلى الفريق.

حيث سيشارك في موسم 2021، إلى جانب السائق الفرنسي إستيبان أوكون، ومن المتوقع أن يشارك ألونسو مع الفريق في المواسم المقبلة. ويأتي هذا القرار، تتويجاً للروابط القوية بين ألونسو والفريق، حيث أحرز ألونسو لقب «بطل العالم» مرتين، في مسابقتي 2005 و2006، عندما كان يمثل «رينو» في السباق، بينما حاز على 314 جائزة كبرى، وحقق 32 فوزاً، وصعد إلى المنصة 97 مرة، على مدار تاريخه الرياضي.

ويعتبر هذا القرار، ثاني أهم القرارات التي يعلنها الفريق هذا الموسم، بعد الكشف عن اتفاقية الشراكة مع «موانئ دبي العالمية»، لتصبح الشركة أول شريك رسمي للفريق على الإطلاق.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية: قمنا في مارس الماضي، بالإعلان عن توقيع اتفاقية الشراكة مع «رينو»، والتي أصبحنا بموجبها الراعي الرسمي والشريك اللوجستي العالمي الأول للفريق، وتمثل الاتفاقية، إنجازاً كبيراً لرينو، وموانئ دبي العالمية، وهذه الشراكة، خطوة في غاية الأهمية، نحو استكشاف وسائل جديدة لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد العالمية للسيارات لدى شركة رينو، من خلال خفض التكاليف، وزيادة السرعة والشفافية.

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