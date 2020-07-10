«عربي الدراجات» يبحث مصير بطولاته

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

بعد النجاح الكبير للملتقى الأول للأمناء العامين للاتحادات الوطنية العربية للدراجات، الذي شارك فيه جميع الاتحادات المنضوية تحت مظلة الاتحاد العربي للدراجات، يعقد يوم غد، المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للدراجات اجتماعه الثاني لهذا العام، باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بعد، برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي.

حيث ينتظر أن يبت في مصير بطولاته ومسابقاته المعتمدة لهذا العام، ويتخذ بشأنها القرار النهائي حول إقامتها من عدمه، في ظل الظروف الاستثنائية، التي يعيشها العالم في ظل تفشي وباء «كورونا»، وتداعياته على الرياضة بصورة عامة ورياضة الدراجات بصورة خاصة، والظروف المحيطة والعقبات التي تؤثر سلباً على متطلبات استضافة تلك البطولات.

كما ينظر المكتب التنفيذي في التوصيات المرفوعة إليه من ملتقى الأمناء العامين الأول، والتي من شأنها عمل نقلة نوعية في رياضة الدراجات، من خلال اعتماد الميثاق الموقع بين جميع الأمناء العامون، والذي يوعز لتطوير ودعم كوادر الدراجة العربية ومطالبة الدول العربية بمواصلة دعم هذه الرياضة، لما ثبت أثناء الأزمة الراهنة لجائحة «كورونا»، من فوائد لها على كل الصعد.

كما ينظر المكتب التنفيذي في عدد من المقترحات المقدمة من الأمين العام للاتحاد المستشار إسماعيل الحوسني، والتي تهدف لإجراء نقلة نوعية في مسيرة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، اعتماداً على منهجية علمية في تنظيم الدورات التأهيلية، ومتابعة المسارات التطويرية للكوادر العربية في كل مجالات اللعبة من خلال إنشاء مركز متخصص لهذا الغرض.

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