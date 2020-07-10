البلوشي يبدأ الإعداد لرالي أبوظبي الصحراوي

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكد الإماراتي محمد البلوشي بطل العالم لراليات الدراجات النارية، أنه بدأ المرحلة الأولى من مراحل الإعداد لرالي أبوظبي الصحراوي الدولي، الذي يقام خلال الفترة من 20 إلى 26 نوفمبر القادم، وأوضح أن برنامج إعداده الحالي، يتضمن تدريبات يومية على مدار الأسبوع، منها 4 أيام في صالة الحديد، لرفع معدلات اللياقة البدنية، و3 أيام على الدراجة في الصحراء، منها يوم واحد صباحاً، ويومان من بعد العصر وحتى المساء، مع الفريق المشارك له، مشيراً إلى أن هذا البرنامج، سيستمر بشكل تصاعدي تدريجي، حيث سيبدأ المرحلة الثانية، اعتباراً من منتصف أغسطس المقبل، وحتى موعد انطلاق الرالي.

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