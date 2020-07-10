«اتحاد الطاولة» يدشّن مرحلة التحوّل الرقمي

المصدر: أبوظبي- وام

بدأ اتحاد كرة الطاولة في تطبيق برنامج التحول الرقمي الكامل بكل ممارساته وخدماته، بداية من تسجيل اللاعبين إلكترونياً على الرابط الخاص بالموقع الإلكتروني للاتحاد، ومروراً باستخدام الحاسوب اللوحي لقوائم اللاعبين وأطقم التحكيم في المباريات الرسمية، وبث التحديثات بشكل فوري على اللوائح والقرارات والتوصيات والأخبار، وتوجهات الاتحادين الآسيوي والدولي، وروزنامة المسابقات على الموقع الرسمي، وانتهاء بتنظيم البطولات الدولية الافتراضية، وأكد أحمد البحر عضو مجلس إدارة الاتحاد مدير المنتخبات أن العمل جار حالياً على قدم وساق، للانتهاء من كل هذه الإجراءات، قبل شهر أغسطس المقبل.

مشيراً إلى أن تلك الخطوة تعد تطوراً نوعياً يستهدف التخلص من المعاملات الورقية، والتيسير على كل المنتسبين للعبة للانتهاء السريع من إتمام كل الإجراءات دون الحاجة للذهاب إلى المقر الرئيسي للاتحاد، أو لقاء المسؤولين، وأوضح البحر أن هذه الخطوة تنسجم مع توجهات دولة الإمارات في التحول الذكي بكل المعاملات، وتختصر الزمن في تقديم الخدمات للجميع، وتجعل من السهل على كل لاعب أو مدرب أو إداري أو إعلامي الوصول إلى المعلومات، وإنهاء الإجراءات في وقت قياسي.

وعن الجديد بخصوص أول بطولة افتراضية دولية في منطقة الشرق الأوسط تنظمها الإمارات قريباً، يقول البحر: "منافسات البطولة ستنطلق الأحد المقبل، وستقام يومياً من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساء لمدة خمسة أيام، وسيغلق باب التسجيل الإلكتروني على الرابط الخاص بالبطولة اليوم، بمجرد الوصول لعدد الـ 64 لاعباً من المشاركين، باعتبار أن البطولة ستبدأ من دور الـ 64، وتم الإعلان عن ذلك على المنصات كافة في الاتحادات الخليجية والعربية والاتحاد الدولي أيضاً، وسيتم الإعلان عن جوائز البطولة غداً، وستقام بقوانين ولوائح الاتحاد الدولي للعبة بخروج المغلوب.

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