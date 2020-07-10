تأجيل كأس رايدر للغولف إلى 2021

المصدر: (ميامي - أ ف ب)

أصبحت كأس رايدر «رايدر كاب» للغولف، التي تجمع كل عامين بين منتخبين يمثلان أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، آخر حدث رياضي كبير يتأثر بفيروس «كورونا»، بإعلان منظميها أمس الأول، تأجيلها إلى العام المقبل، وأعلن منظمو النسخة الـ 43، التي كانت مقررة بين 25 و27 سبتمبر المقبل في ولاية ويسكونسن الأمريكية، أرجاءها إلى الفترة بين 24 و26 سبتمبر 2021.

كما تم تأجيل «كأس الرؤساء»، التي كانت مقررة عام 2021 بين منتخب أمريكي وآخر غير أوروبي، حتى الفترة بين 22 و25 سبتمبر 2022، و«كأس رايدر» 2022، التي كانت مقررة في روما، عاماً واحداً، لتقام في 2023، وهو التأجيل الأول لكأس رايدر منذ 2001، حين أرجئت بعد أحداث 11 سبتمبر من العام نفسه في نيويورك وواشنطن، كما لم تتم إقامة الكأس خلال الحرب العالمية الثانية بين عامي 1939 و1945، وستحتفظ أوروبا بكأس البطولة لعام إضافي، بعد فوزها بالنسخة الأخيرة عام 2018.

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