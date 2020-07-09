راشد آل علي في حوار مثير مع "البيان الرياضي" غداً

المصدر: دبي-علي شدهان

أجرى "البيان الرياضي"، حوارا مثيرا يُنشر غدا مع راشد عبدالمجيد آل علي الأمين العام لاتحاد الإمارات، نائب رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للكاراتيه، "كابتن" ونجم "كاراتيه الإمارات" السابق، تحدث فيه عن واقع ومستقبل اللعبة، مطلقا أوصافا غير مسبوقة على عموم لاعبي الكاراتيه، والمقارنة مع كرة القدم، وفارق اللعب بين الزمنين.

ومستعيدا شريط آلامه مع واقعة "أسياد بانكوك 98" الشهيرة، ملخصاً أسباب حصول معظم أبناء "كاراتيه الإمارات" على حزمة من المناصب الرياضية الخارجية المرموقة، متحدثا عن الآثار السلبية التي القت بظلالها على "كاراتيه الإمارات" من جراء "فايروس كورونا"، كاشفا النقاب عن قرب استئناف النشاط وفقا لـ "البروتكول" الصحي المحلي والدولي.

التفاصيل المثيرة كاملة غداً

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز