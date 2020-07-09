فرناندو ألونسو ينضم إلى فريق "رينو موانئ دبي العالمية للفورمولا 1"

المصدر: وام

أعلن فريق "رينو موانئ دبي العالمية للفورمولا 1" اليوم انضمام بطل السباقات الإسباني "فرناندو ألونسو" إلى الفريق، حيث سيشارك في موسم 2021 إلى جانب السائق الفرنسي إستيبان أوكون ومن المتوقع أن يشارك ألونسو مع الفريق في المواسم المقبلة.

ويأتي هذا القرار تتويجا للروابط القوية بين ألونسو والفريق، حيث أحرز ألونسو لقب "بطل العالم" مرتين في مسابقتي 2005 و2006 عندما كان يمثل "رينو" في السباق، بينما حاز على 314 جائزة كبرى وحقق 32 فوزا وصعد إلى المنصة 97 مرة على مدار تاريخه الرياضي.

ويعتبر هذا القرار ثاني أهم القرارات التي يعلنها الفريق هذا الموسم بعد الكشف عن اتفاقية الشراكة مع "موانئ دبي العالمية" لتصبح الشركة أول شريك رسمي للفريق على الإطلاق، ويؤكد القراران عزم "رينو" توفير أكبر الاستعدادات الممكنة للمنافسة في السباق وإصرارها على استعادة لقب بطولة العالم.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية: " قمنا في مارس الماضي بالإعلان عن توقيع اتفاقية الشراكة مع "رينو" والتي أصبحنا بموجبها الراعي الرسمي والشريك اللوجستي العالمي الأول للفريق، وتمثل الاتفاقية إنجازا كبيرا لرينو وموانئ دبي العالمية، وهذه الشراكة خطوة في غاية الأهمية نحو استكشاف وسائل جديدة لتعزيز كفاءة سلسلة التوريد العالمية للسيارات لدى شركة رينو من خلال خفض التكاليف وزيادة السرعة والشفافية، وتخفيف التأثير على البيئة " .

من جانبه قال فرناندو ألونسو: " إن " رينو " هي بمثابة عائلتي، فهي تمثل أجمل ذكرياتي المتعلقة بسباقات فرومولا 1، فمعها حققت لقب "بطل العالم" مرتين، لكنني أتطلع للمستقبل الآن، وإني لأشعر بالفخر والحماس الشديد للعودة مرة أخرى إلى الفريق الذي منحني الفرصة في بداية مسيرتي ويمنحني الفرصة الآن للعودة مجددا إلى أعلى قمة النجاح".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز