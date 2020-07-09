"الطاولة الإماراتية" تدشن التحول الرقمي الكامل

المصدر: وام

بدأ اتحاد الإمارات لكرة الطاولة في تطبيق برنامج التحول الرقمي الكامل بكل ممارساته وخدماته بداية من تسجيل اللاعبين إلكترونيا على الرابط الخاص بالموقع الإلكتروني للاتحاد، ومرورا باستخدام الحاسوب اللوحي لقوائم اللاعبين وأطقم التحكيم في المباريات الرسمية، وبث التحديثات بشكل فوري على اللوائح والقرارات والتوصيات والأخبار وتوجهات الاتحادين الآسيوي والدولي وروزنامة المسابقات على الموقع الرسمي، وانتهاء بتنظيم البطولات الدولية الافتراضية.

وأكد أحمد البحر عضو مجلس إدارة الاتحاد مدير المنتخبات أن العمل جاري حاليا على قدم وساق للانتهاء من كل هذه الإجراءات قبل شهر أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تعد تطورا نوعيا يستهدف التخلص من المعاملات الورقية والتيسير على كل المنتسبين للعبة للانتهاء السريع من إتمام كافة الإجراءات دون الحاجة للذهاب إلى المقر الرئيسي للاتحاد، أو لقاء المسؤولين.

وأوضح أن هذه الخطوة تنسجم مع توجهات دولة الإمارات في التحول الذكي بكل المعاملات وتختصر الزمن في تقديم الخدمات للجميع، وتجعل من السهل على كل لاعب أو مدرب أو إداري أو إعلامي الوصول إلى المعلومات وإنهاء الإجراءات في وقت قياسي.

وعن الجديد بخصوص أول بطولة افتراضية دولية في منطقة الشرق الأوسط تنظمها الإمارات قريباً، يقول البحر:" منافسات البطولة ستنطلق يوم الأحد المقبل واقتربنا من موعد إغلاق باب التسجيل الإلكتروني على الرابط الخاص بالبطولة.

وبعد أن كنا قد خططنا لإغلاق باب التسجيل بمجرد الوصول لعدد الـ 64 لاعبا من المشاركين باعتبار أن البطولة ستبدأ من دور الـ 64، قررنا فتح سقف التسجيل، حتى آخر موعد وهو المقرر له يوم غد " الجمعة" لعمل حصر لمدى تفاعل اللاعبين في العالم مع البطولة.

مع الاكتفاء في الوقت نفسه بعدد الـ 64 أصحاب الأسبقية في التسجيل للمشاركة في المنافسات وإرسال رسالة إلكترونية تلقائية عبر التطبيق بالاعتذار لكل من يقوم بالتسجيل بعد الاكتفاء بالعدد المطلوب، خصوصا بعد أن وجدنا تفاعلا كبيرا مع البطولة على المستويات الخليجية والعربية والآسيوية".

وعن آخر الاستعداد لإطلاق منافسات البطولة أوضح :" تم الإعلان عنها على المنصات كافة في الاتحادات الخليجية والعربية والاتحاد الدولي أيضا، وتلقينا اتصالات كثيرة منهم ، ومن عدد كبير من اللاعبين يؤكد أن الإقبال كبير على المشاركة.

ولدينا توجه الآن بتبني تلك البطولة الافتراضية وتنظيمها محليا بشكل سنوي ضمن أجندة الاتحاد، كما أننا نفكر في تنظيمها لطلبة المدارس افتراضيا أيضا بنظام بطولة اليوم الواحد كطريقة للوصول إلى أكبر قاعدة من الممارسين واكتشاف المواهب في مراحل سنية مبكرة ونشر اللعبة على أوسع نطاق في كل ربوع الدولة، وستمثل تلك البطولة نقلة نوعية للعبة في الدولة تتواكب مع عصر التكنولوجيا".

وبشأن نظام المنافسات والجوائز المالية المرصودة لتلك البطولة أضاف: " سيتم الإعلان عن جوائزها بعد غد السبت، وستقام بقوانين ولوائح الاتحاد الدولي للعبة بخروج المغلوب، ولدينا تصنيف للاعبين المسجلين من رقم واحد إلى رقم 10 ضمن آلية التسجيل على ضوء انجازاتهم السابقة، أما عن برنامجها الزمني فإنها ستقام كل يوم اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساء، لمدة 5 أيام من 12 إلى 16 يوليو الجاري".

وعلى مستوى خطة المنتخب وتصورات الموسم المقبل في الاتحاد، قال البحر: " خطة المنتخب مرتبطة بالمشاركات الخارجية، وأول مشاركة خارجية لنا ستكون في بطولة العالم للرجال بكوريا الجنوبية في شهر أكتوبر المقبل، وقد بدأنا للتجهيز لها من خلال برنامج إعداد للاعبين مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على اللاعبين والمدربين.

أما فيما يخص المسابقات المحلية الداخلية فقد تقرر أن نستكمل ما تبقى من مسابقات بالموسم الحالي في شهر سبتمبر، ونطلق بطولات الموسم المقبل في شهر أكتوبر من العام الجاري".

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