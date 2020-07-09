المعيني: «الشطرنج» نجح في هزيمة «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد الدكتور سرحان حسن المعيني، رئيس اتحاد الشطرنج، أن كل الأندية المنضوية التابعة للاتحاد، نجحت في حربها مع فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، بالتزامها التام بالإجراءات الاحترازية، وحرصها على المشاركة في البطولات المحلية والدولية للشطرنج عن بعد، خلال الموسم الحالي، بالرغم من توقف الأنشطة الرياضية بالدولة في ظل أزمة الجائحة العالمية، موجهاً شكره العميق لأسرة الشطرنج بشكل عام والأندية، لتعاملها بكفاءة مع الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع.

وأوضح المعيني أن اتحاد الإمارات للشطرنج كان السباق بتنظيم أول بطولة للشطرنج، عبر «الإنترنت»، بطولة الإمارات الأولى للشطرنج الخاطف «أونلاين»، في 16 مارس الماضي، ولاقت إقبالاً كبيراً من اللاعبين من مختلف دول العالم، كما نظم الاتحاد، بدعم من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، دورة للمبتدئين، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للشباب بمركز أم القيوين، وجار التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لتنظيم دورات شطرنج، ضمن البرنامج الصيفي الإثرائي الافتراضي، وبالتعاون مع نادي الشارقة، وقال إنه في إطار التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات المجتمعية، تم الانتهاء من وضع خطة دورات تدريبية لطلبة وطالبات جامعة عجمان، عبر الإنترنت، خلال شهر يوليو الجاري وأغسطس المقبل.

وبدورها، أشادت فوزية عباس لطفي، رئيسة الجهاز الفني بالاتحاد، بمشاركة لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني في بطولة آسيا الفردية للناشئين والناشئات تحت 20 سنة عبر الإنترنت، وحصلت فيها حنان خليل الحوسني، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة على المركز الرابع، وأضافت: سيقوم الاتحاد بالمشاركة في الأولمبياد العالمي للشطرنج عبر الإنترنت والذي ينظمه دولي للشطرنج من 22 يوليو الجاري إلى 30 أغسطس المقبل، وحرص الجهاز الفني للاتحاد طوال الفترة الماضية على إعداد اللاعبين واللاعبات من خلال التدريب عن بعد، والمشاركة في بطولات دولية عبر الإنترنت، كما تم إعداد معسكر تدريبي افتراضي للتجهيز والمشاركة في الأولمبياد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز