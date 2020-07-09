«الأولمبية» تستعرض جهود الإمارات في مكافحة «كورونا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استعرض محمد بن سليّم، أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، جهود دولة الإمارات، في التعامل مع فيروس «كورونا» المستجد، باتباع أفضل الإجراءات الاحترازية، للحد من تفشي وباء (كوفيد 19)، بمجرد الإعلان عن بدء ظهور المرض وانتشار العدوى. جاء ذلك خلال مشاركة اللجنة الأولمبية الوطنية، في ورشة عمل «تأثير جائحة كورونا على القطاع الرياضي»، التي نظمتها إدارة الرياضة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، بتقنية الاتصال المرئي، أول من أمس، بمشاركة أمناء عموم اللجان الأولمبية الخليجية. ونقل محمد بن سليّم تحيات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، إلى الحضور، مشيراً إلى أن سموه قد بادر باتخاذ قرارات استباقية، تضمن سلامة المجتمع وحمايته من الأضرار، وهو الأمر الذي يأتي دائماً على رأس أولويات اللجنة الأولمبية، انطلاقاً من توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها السامية، بالحفاظ على العنصر البشري، وتوفير كل السبل والطرق، التي تضمن وقايته من أي أمراض أو أوبئة.

كما أعرب بن سليّم، عن سعادته بالجهود الكبيرة المقدمة لخدمة القطاع الرياضي بمجلس التعاون الخليجي، خصوصاً أن التحديات الأخيرة لعبت دوراً كبيراً في تغيير مفهوم ممارسة الأنشطة الرياضية، وإعادة النظر في كيفية التعامل مع الأحداث والمحافل الكبرى، في ظل وجود هذا النوع من الأزمات، وناقش بن سليّم الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الإمارات، لا سيما في القطاع الرياضي سواء من خلال إجراء تعقيم المنشآت الدوري وفحوص اللاعبين.

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