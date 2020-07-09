اجتماع لبحث تجهيزات «السباقات البحرية»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

احتضن مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أول من أمس، اجتماعاً تنسيقياً، ضم مسؤولي النادي مع وفد من القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي، لمناقشة خطط وتجهيزات عودة السباقات البحرية في الموسم الجديد 2021-2020، وحضر الاجتماع من شرطة دبي الرائد عبد الله العميمي رئيس حملة «التزامكم سعادة»، والملازم خالد الحاج من التوعية الأمنية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والملازم عامر معضد مراقب الشرطة في النادي البحري، ووكيل هادي حسن محمد منسق الحملة، ووكيل نابت سلطان بالرشيد المتحدث عن الحملة، والرقيب محمد أحمد حسن، ومن مجلس دبي الرياضي، بدر حارب مسؤول الأندية والمؤسسات، وتوفيق الزهروني اختصاصي شركات كرة القدم، ومن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، كل من هزيم القمزي مدير إدارة السباقات، ومحمد الشامسي مدير الدعم المؤسسي، وأحمد السويدي مدير الأمن.

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