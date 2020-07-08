الاتحاد للطيران ترحب برئيس بطولة "‪UFC‬ دانا وايت" ‬

المصدر: وام

رحبت الاتحاد للطيران - شريك الطيران الرسمي لجزيرة النزال ‪UFC‬ - برئيس بطولة "‪UFC‬ دانا وايت" وبطل الوزن الثقيل كامارو عثمان على متن طائرتها إلى جانب الفريق الإداري للبطولة الذي كان قادماً من لاس فيجاس إلى أبوظبي قبيل فعالية "جزيرة النزال ‪UFC‬" المقرر إقامتها في جزيرة ياس اعتبارا من 11 يوليو الحالي.

‬وفي إشارة خاصة للاحتفاء بالفعالية، قام طيارو الاتحاد للطيران بالتلويح بعلم دولة الإمارات العربية المتحدة وعلم بطولة جزيرة النزال ‪UFC‬ من مقصورة الطائرة لدى وصولها إلى مطار أبوظبي الدولي.

وعلى متن الطائرة، حظي فريق ‪UFC‬ باهتمام خاص من جانب طاقم الضيافة الجوية الحائز على جوائز متنوعة، وكان من بينهم سفير الاتحاد للصحة والسلامة، وهو أحد أعضاء الفريق الجوي المخصص لتعزيز صحة المسافرين على متن الطائرة، حيث قامت الاتحاد للطيران للمرة الأولى في قطاع الطيران بإطلاق مبادرة "سفير الاتحاد للصحة والسلامة" بهدف توفير المعلومات الأساسية والرعاية الصحية للمسافرين، بما يمنح ضيوف الشركة مزيداً من الاطمئنان وراحة البال.

‬وتحظى هذه الرياضة بحضور عالمي كبير، كما يجوب اللاعبون والفرق مختلف أنحاء المعمورة وأشهر المدن على مستوى العالم.

وقامت الاتحاد للطيران الأسبوع الماضي بنقل نجوم بطولة ‪UFC‬ أماندا ريباس وجيسيكا أندريد، وجوزيه ألدو من ساو باولو إلى أبوظبي، ونقل بريج فانزانت وروز ناماجوناس وماكس هولواي من لاس فيجاس إلى العاصمة الإماراتية.

وسوف تستضيف جزيرة ياس في أبوظبي، التي تعد واحد من أشهر وجهات الترفيه والتسوق، الفعالية خلال الفترة ما بين 11 إلى 25 يوليو الجاري.

يذكر أن بطولة ‪UFC‬ تمثل أكبر بطولة للفنون القتالية المختلطة في العالم، ويزيد عدد متابعيها على أكثر من ‪300 ‬مليون مشاهد على مستوى العالم.

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