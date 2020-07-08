«فتيات الشارقة» يطلق دورة تدريبية لمنتسبيه

المصدر: البيان الرياضي

أطلق نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، فعاليات الدورة التدريبية الافتراضية الجديدة، بمشاركة العديد من منتسباته، وتستمر حتى 27 أغسطس المقبل.

وتتضمن دورات منفصلة للفتيات والأمهات، وتأتي الدورة ضمن سلسلة من الدورات عن بعد، التي أطلقها النادي، منذ توقف توقف النشاط الرياضي في مختلف الأندية، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

كما قام النادي بتكريم اللاعبات المشاركات وتسليمهن شهادات التدريب، التي تم إيصالها إلى منازلهن وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيسة مجلس إدارة النادي أن الدورة تهدف لإكساب اللاعبات المبادئ والأساسيات الخاصة بلعبة الشطرنج وتطوير قدراتهن الإبداعية، مشيرة إلى أنها لاقت استجابة رائعة سواء من اللاعبات أو أمهاتهن، ما حفز الإدارة على إقامة دورة تدريبية أخرى عن بعد، خلال فترة الصيف.

ولفتت الشامسي إلى أن تلك الدورات، تهدف لنشر ثقافة لعبة الشطرنج لكل شرائح المجتمع، والعمل على استثمار الطاقات خلال فترة الإجازة.

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