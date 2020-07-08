ناسيمينتو.. قصة حب لـ«جوجيتسو الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تزخر حياة البرازيلي أليكساندر ناسيمينتو، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والبالغ من العمر 39 عاماً، بالعديد من الأدوار التي رسمت ملامح حياته.

حيث اشتُهر كحكم بارز ومدرب شغوف في رياضة الجوجيتسو، وعاشق لركوب الدراجات النارية، ومقاتل سابق في الفنون القتالية المختلطة وطيار مُدرّب، ومؤثر بارز في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد ولد في عائلة متواضعة بمدينة صغيرة جنوبي البرازيل. وتعرّف إلى رياضة الجوجيتسو في وقت متأخّر نسبياً عندما كان في الثامنة عشرة من عمره، ثم انتقل إلى مدينة بورتو أليغري، وبعد إصابته الخطيرة في الركبة، ونظراً لاهتمامه الشديد بالرياضة، اضطر ناسيمينتو إلى التخلي عن حلمه كبطل منافس، وتوجّه نحو التحكيم ليحافظ على صلته بالرياضة التي يعشقها.

وفي رحلته نحو الاحتراف الحقيقي في تدريب رياضة الجوجيتسو، وبعد دراسة عدد من الخيارات، بدا جلياً أمامه أن أبوظبي ودولة الإمارات، تشكلان الملاذ الآمن والمستقبل المشرق لجميع عشاق الجوجيتسو وأولئك الذين يملكون أحلاماً كبيرة لتحقيقها في ظل صعود نجم العاصمة الإماراتية كموطن عالمي للجوجيتسو.

ووصل ناسيمينتو إلى دولة الإمارات عام 2012 كمدرّب جوجيتسو، وما لبث أن اجتمع بالمصادفة مع الرئيس السابق للحكام في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أليكس باز، وهو ما شجعه على الاهتمام أكثر بالتحكيم، وقال: «بدأت أبوظبي في تلك الفترة بالظهور كواحدة من أكثر وجهات الجوجيتسو تميزاً، وبعد أسبوعين من وصولي، شهدت انطلاقة إحدى البطولات الكبرى.

حيث التقيت رئيس الحكام وقدّمت له أوراق اعتمادي وخبرتي في مجال التحكيم، وطلب مني مباشرة العمل»، ويؤكد ناسيمينتو أن اختيار دولة الإمارات كان حكيماً وموفقاً جداً، وهذا القرار شكّل نقطة تحول في مسيرتي في ظل الفرص التي توفرها الدولة أمام الطموحين والموهوبين الذين يملكون رؤية واضحة حول أهدافهم في الحياة، ويشيد ناسيمينتو بدور اتحاد الإمارات للجوجيتسو في ترسيخ هذه الرياضة في المجتمع، والمساهمة في تعزيز موقع الإمارات كرائد إقليمي وعالمي على صعيد رياضة الجوجيتسو.

تطوير

ويوضح ناسيمينتو رؤيته حول دور الاتحاد في تطوير اللعبة بالقول: بعد مكوثي في دولة الإمارات فترة منذ الزمان، تبين لي مدى وضوح رؤية الاتحاد وكفاءة خططه الرامية إلى جعل الإمارات محطة أساسية لجميع عشاق الجوجيتسو، مستفيداً من دعم منقطع النظير تقدمه قيادة الدولة، وما تتمتع به الإمارات من مقومات وحوافز وفرص نجاح ومكانة إقليمية ودولية.

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