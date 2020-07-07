«يد الشارقة» تجدد مع المصري زين

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أعلن محمد الحصان عضو مجلس إدارة الشارقة رئيس لجنة الألعاب الجماعية بالنادي، عن تجديد الثقة باللاعب المصري علي زين لموسمين إضافيين.

وقال الحصان: «اللاعب ليس بغريب عن نادينا وسبق أن شارك بصفوف الفريق منذ موسم 2018، قادماً من نادي إكس إن بروفانس الفرنسي، وساهم بدرجة كبيرة مع باقي اللاعبين، بتحقيق العديد من الإنجازات والسيطرة على البطولات المحلية، وتحقيق برونزية الأندية الآسيوية آخر موسمين، وكأس السوبر الإماراتي البحريني 2019».

وشدد الحصان على أهمية استمرار تواجد المحترف الزين والتي تأتي في إطار حرص وتخطيط إدارة الألعاب الجماعية على استمرار حالة الاستقرار الفني للفريق.

وبدوره، أعرب اللاعب علي زين عن سعادته بمواصلة المشوار مع كرة اليد بنادي الشارقة، مؤكداً على أن الأجواء الإيجابية التي عايشها مع منظومة العمل بالنادي، وطموح الفريق الدائم للفوز بالبطولات وروح الأسرة الواحدة بين الجميع، والتقدير الكبير الذي حظي به من إدارة النادي، كلها أسباب ساهمت في تلاقي رغبة الطرفين لإتمام التعاقد، وتمنى أن يواصل مع زملائه تحقيق مزيد من البطولات.

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