«الجودو» يستعد لليوم العالمي للعبة

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

تسلم اتحاد المصارعة والجودو رسالة، أول من أمس، من الاتحاد الدولي للجودو، تفيد بضرورة الإعداد للاحتفال بيوم الجودو العالمي 28 أكتوبر المقبل، وهو الاحتفال السنوي تحت شعار (الاتحاد قوة).

وأشار محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، إلى أن دولي الجودو، ترك طريقه الاحتفال، لكل اتحاد حسب إمكاناته وأسلوبه، على أمل أن يكون وباء «كورونا» قد رحل خلال تلك الفترة، وقال: علينا أن نعمل سوياً من أجل التضامن العالمي، من خلال اتحاداتنا الرياضية التي تمثل مجموعة من المثل العليا.

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