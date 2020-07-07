الاتحاد للطيران تدعم مبادرة مان سيتي

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

دعمت الاتحاد للطيران إطلاق قمة القادة الشباب، وهي مبادرة مجتمعية أطلقها نادي مانشستر سيتي، تستقطب المجتمعات الشابة من مختلف أنحاء العالم في برنامج توعوي على مدار أسبوع كامل للتعلّم وتعزيز المهارات، وسيكون هذا العام مختلفاً .

حيث ستقدم الجلسات التفاعلية والمحاضرات الحية عبر الإنترنت. وافتتحت القمة بكلمة لتوني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، رحّب من خلالها بالقادة الشباب. وقال دوغلاس: جميعنا نتطلّع نحو القادة، ونحو ما يمثلونه. وقد كان من دواعي سروري المشاركة في عدد من المؤسسات. التقيت قادة لديهم قدرة عجيبة على الحفاظ على رباطة جأشهم وهدوء أعصابهم، ولكن بالطبع، تشتغل داخلهم شتى العواطف، كأي شخص آخر، من دون أن يظهروها على الملأ.

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