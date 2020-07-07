كوستا بطل سباق البرتغال للدراجات

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

حقق البرتغالي روي كوستا، دراج فريق الإمارات للمحترفين، لقب بطولة البرتغال لسباق الفردي ضد الساعة، متفوقاً على مواطنه رافال رييس، بفارق 3 ثوانٍ، وجاء مواطنهما كوستافور سيرز في المركز الثالث، وهذه المرة الأولى، التي يحقق فيها كوستا، الفوز بهذا السباق، وسبق له التربع على عرش بطولة العالم 2013، كما يعد الوحيد الفائز بثلاث مراحل من طواف فرنسا، إضافة إلى فوزه ببطولة أبوظبي للمحترفين 2017. وكان السلوفيني بوغاتشار، دراج فريق الإمارات، حقق الأسبوع الماضي، لقب سباق الفردي ضد الساعة ، ببطولة سلوفينيا .

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