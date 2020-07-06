مجلس دبي الرياضي يكرّم أبطال «بوكاري سوِت»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

كرّم مجلس دبي الرياضي الفائزين في «سباق بوكاري سوِت»، الذي أقيم الجمعة الماضي، بمشاركة أكثر من 350 عداء من مختلف الجنسيات والأعمار، ونظمه المجلس وشركة بوكاري سوِت اليابانية الرائدة في صناعة المشروبات الرياضية.

وسلم سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، ومحمود بسيوني مدير المبيعات في شركة بوكاري سوِت، ومانوج ألين مدير التطوير في الشركة، الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى في مختلف فئات السباق، في الاحتفالية التي أقيمت صباح الأحد 5 يوليو 2020 في مقر المجلس بحي دبي للتصميم.

ورحب سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي بالفائزين في السباق وقال: «نحن سعداء بنجاح هذا السباق، الذي جمع بين الجري الداخلي والخارجي لمسافة 5 كيلو مترات و10 كيلو مترات، وتم فيه اعتماد النتائج حسب الأنظمة المعتمدة في سباقات التنافس عن بعد، لضمان أكبر قدر من الدقة فيه، بمشاركة أكثر من 350 من الرجال والنساء ومن مختلف الجنسيات، وسعادتنا كبيرة بمشاركة أبناء الدولة من الفتيات والرجال، وكذلك مشاركة أصحاب الهمم في هذا السباق، حيث يسعى مجلس دبي الرياضي إلى نشر ممارسة الرياضة بين الجميع وتطويرها، لتصل إلى أعلى المستويات، كما نحرص على أن تحمل ميداليات بطولاتنا رسائل للعالم وميدالية هذا الحدث تحمل صورة أبطال خط الدفاع الأول من الأطباء والممرضين ومنتسبي الشرطة والدفاع المدني والمتطوعين من مختلف التخصصات، وذلك تعبيراً عن تقديرنا لهم».

وختم حارب «نشكر الأصدقاء في «بوكاري سوِت» على التعاون مع المجلس في تنظيم هذا السباق، الذي نكرم فيه اليوم الفائزين بنسخته الأولى، ونعدكم بتنظيم نسخ مقبلة لاستمرار هذا الحدث الرياضي المهم».

تفوّق

وفاز المغربي عبد العالي بو عزاوي بالمركز الأول في فئة الجري مسافة 10 كيلو مترات للرجال، وجاء مواطنه المغربي محمد ميرة في المركز الثاني، وحل البحريني محمد المريسي في المركز الثالث، وفي سباق الجري 10 كيلو مترات فئة النساء فازت المغربية لطيفة الصاروخ بالمركز الأول، تلتها الأردنية ربى المصري في المركز الثاني، وحلت الفلبينية فلوراجين ايسبنو في المركز الثالث.

وفي سباق الجري لمسافة 5 كيلومترات فئة الرجال فاز المغربي أنور الغوز بالمركز الأول، تلاه الصومالي عبد السلام إبراهيم في المركز الثاني، وفي فئة النساء فازت الأمريكية يسرى منصور بالمركز الأول، تلتها الإماراتية رقية محمد عبيد المرزوقي في المركز الثاني، وحلت الإماراتية نور كحيل في المركز الثالث.

وفي سباق الجري 10 كيلو مترات على جهاز الجري فئة الرجال فاز الأفغاني عبد الله هادي أحمد أقباق ، وفي فئة النساء فازت الأردنية عبير عمر محمد النجار بالمركز الأول.

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