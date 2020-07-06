«الدراجات» يدعم الأندية بأجهزة ومعدات تدريب

المصدر: أبوظبي - وام

اعتمد اتحاد الدراجات، عدة مبادرات لتطبيقها في المرحلة المقبلة من أجل دعم مساعي عودة النشاط بقوة في الأندية والمنتخبات الوطنية، ومن أبرز تلك المبادرات توفير الأجهزة الرياضية لتدريبات اللاعبين في الأندية، وإسقاط الغرامات المفروضة على الأندية ، وإقامة عدد من الدورات التأهيلية لرفع كفاءة المدربين والحكام بالتنسيق مع مركز إعداد القادة، وقال عبد الناصر عمران، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات، إنه تقرر تحويل الأجهزة والمعدات الرياضية التي كان يتدرب عليها لاعبو ولاعبات المنتخب إلى الأندية.

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