«الجودو» يشارك في مهرجان أبوظبي الرياضي

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

يشارك اتحاد المصارعة والجودو، في مهرجان أبوظبي الرياضي الصيفي 2020، تحت شعار «لياقتك في أبوظبي»، والذي يستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، تلبية لدعوة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، بمبادرة مجلس أبوظبي الرياضي، لتحفيز مختلف فئات المجتمع في العاصمة ابوظبي، على المشاركة المجتمعية، والتفاعل مع تلك البرامج لتعزيز نمط الحياة المثالية، ورفع مستويات الوعي بأهمية الرياضة في تحسين المناعة واللياقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز