مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يشكر الإمارات

المصدر: القاهرة - وام

وجه مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الشكر لدولة الإمارات ممثلة في معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب على استضافة الدولة للاجتماع المقبل للدورة الـ 44 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والاجتماعات المصاحبة له.

وأكد المجلس في ختام أعمال دورته الـ 43 التي عقدت اليوم بتقنية الفيديو كونفرنس برئاسة موريتانيا خلفاً للمغرب، أهمية إبراز الجهود العربية المبذولة في مجال تمكين الشباب في ظل جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، داعياً إلى تعزيز التواصل بين الدول العربية الأعضاء، وتبادل المعلومات والتنسيق المستمر في هذا الشأن.

وعبّر المجلس عن تضامنه مع الشباب الفلسطيني في كفاحه ضد ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ودعم نضاله في مواجهة الاستيلاء على الأراضي بالقوة والاستيطان والجدار وتهويد القدس.

وشدد على ضرورة العمل على تنفيذ الأنشطة المدرجة على أجندة مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب افتراضياً إلى أن يجد جديداً، وأشار إلى أهمية تبادل المعلومات والخبرات بين وزارات الشباب والرياضة العرب في الدول العربية بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب من أجل ضمان نجاح الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية.

وكلف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالتعاون مع خبراء الشباب والرياضة بإعداد دراسة تعنى باحتياجات ومتطلبات الشباب ما بعد جائحة «كورونا».

ودعا المجلس إلى تنظيم العديد من الفعاليات حول إدارة الأزمات لتوعية الشباب بشأن التعامل مع أي حدث طارئ في المستقبل، وذلك بالتنسيق مع وزارات الشباب والرياضة العرب.

جائزة التميز

وأعلن المجلس، إطلاق جائزة التميز للشباب العربي وتشكيل لجنة عليا للإشراف على الجائزة برئاسة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب العرب وعضوية الدول الراغبة، داعياً الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى الإعداد لمعايير الجائزة، وأكد ضرورة الإبقاء على اجتماعات المجلس ومكتبه التنفيذي ولجانه الفنية المعاونة في حالة انعقاد دائم في المواعيد التي ستحدد لذلك وتكليف الأمانة الفنية بتنفيذ ما تتضمنه من قرارات وتوصيات.

ووجه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية على دعم الصندوق بـ 50 ألف دولار، إضافة إلى مساهمة جمهورية مصر العربية في الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية بمبلغ 85 ألف دولار.

كما وجه الشكر للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بالمملكة العربية السعودية على تنازل السعودية عن الدعم المقدم من الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية التي ستنظم بالسعودية عام 2021.

وناقش المجلس في اجتماعه عدداً من الموضوعات المهمة، منها تقرير وتوصيات مجلس إدارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضة وتقرير وتوصيات الدورة (65) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.. وتطرق إلى توصيات اللجنة الفنية الرياضية المعاونة للمجلس.

وبحث الوزراء ما تضمنه البيان الصادر بالتمرير عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري بشأن التعامل مع تبعات جائحة (كوفيد 19).

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