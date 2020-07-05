شما المزروعي: سعداء باختيار كازان لتنظيم الألعاب الشتوية للأولمبياد الخاص 2022

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ترك إعلان فوز كازان الروسية بتنظيم الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص 2022، في الفترة من 18 - 29 يناير من عام 2022، حالة من التفاؤل الشديد بين مختلف برامج العالم المنتمية للأولمبياد الخاص، والبالغة 192 دولة، ومن بينها الأولمبياد الخاص الإماراتي، الذي كان قد شارك في الألعاب العالمية الشتوية الماضية، التي أقيمت بالنمسا 2017، ببعثة قوامها 36 مشاركاً بينهم 24 لاعباً ولاعبة، وحقق فرسان الإرادة والتحدي، 14 ميدالية متنوعة (4 ذهبيات - 6 فضيات - 4 برونزيات)، وعن إقامة النسخة المقبلة للألعاب العالمية الشتوية في كازان 2022، قالت معالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: نحن سعداء باختيار مدينة كازان الروسية لإقامة الدورة فيها، لأنه تربطنا مع الجمهورية الروسية علاقة صداقة وطيدة في شتى المجالات، واختيارها لإقامة الألعاب الشتوية للأولمبياد الخاص، يأتي انعكاساً لعملهم الدؤوب في مجال رياضة أصحاب الهمم، وبالأخص منظومة الأولمبياد الخاص، ونعمل جميعاً في جميع الدول والقارات تحت مظلة منظمة الأولمبياد الخاص الدولي، لهدف واحد وهو دعم الدمج في المجتمعات، وتمكين أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية، من خلال تسليط الضوء على قدراتهم الرياضية الكبيرة، ونتطلع لمشاركة متميزة لمنتخبنا الإماراتي للأولمبياد الخاص في هذا الحدث الرياضي الكبير بمدينة كازان.

تعاون وتنسيق

وبدوره، قال طلال الهاشمي المدير الوطني والتنفيذي للأولمبياد الخاص الإماراتي: نبارك لجمهورية روسيا ومدينة كازان على وجه التحديد اختيارها لإقامة دورة الألعاب الشتوية للأولمبياد الخاص 2022، ونترقب في مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، هذا الحدث العالمي الكبير والمهم، في خريطة الفعاليات الرياضية على مستوى العالم، وسنقوم بتجهيز منتخباتنا للرياضات الشتوية، بالتعاون والتنسيق مع العديد من الشركاء في الدولة، واتحاد الرياضات الشتوية وسكي دبي، إيماناً منا بأهمية طرح مجالات رياضية جديدة للرياضيين من أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية، ليثبتوا أنفسهم فيها، وأن لا وجود لكلمة مستحيل في قاموسهم.

بطاقة «الفلوربول»

ويذكر أن إناث الإمارات نجحن في الحصول على بطاقة التأهل للألعاب العالمية الشتوية، في لعبة «الفلوربول»، خلال أول كأس إقليمي للعبة، أقيم بالقاهرة في الفترة من 17 - 21 نوفمبر الماضي، والتي نظمتها الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي، من أجل اختيار 6 فرق من بين 11 فريقاً، شاركوا ويمثلون 6 دول، وهي الإمارات ومصر، والأردن، والسعودية، والمغرب، والكويت، وحصلت الإمارات والمغرب على بطاقتي الإناث، ومصر والمغرب على بطاقتي الذكور، ونال بطاقات التأهل للفريق الموحد، منتخبا مصر والسعودية.

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