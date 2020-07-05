إهداء قميص طواف دبي النسائي لـ«هيئة الرياضة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب سعيد عبد الغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، عن شكره وتقديره لاتحاد الدراجات على مبادرته الطيبة بتقديم قميص طواف دبي النسائي الدولي الذي نظمه الاتحاد إلى الجهات الراعية، ومن بينها الهيئة العامة للرياضة، تقديراً لدعمها ورعايتها للطواف، مما أسهم في نجاحه بالشكل الرائع والمشرف لرياضة الإمارات بشكل عام والدراجات بصفة خاصة، جاء ذلك خلال استقباله في مقر الهيئة، لنوره الجسمي رئيسة اللجنة النسائية والتسويق والتطوير باتحاد الدراجات مديرة طواف دبي النسائي الدولي، والتي أهدت قميص الطواف، إلى أمين عام الهيئة، تقديراً وتثميناً من اتحاد الدراجات برئاسة أسامة أحمد الشعفار واللجنة المنظمة العليا للطواف، لدور الهيئة العامة للرياضة، في دعم مسيرة الاتحادات الرياضية، ومن بينها اتحاد الدراجات.

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