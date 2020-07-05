هاميلتون يتصدر التجارب الحرة لسباق النمسا

المصدر: سبيلبرغ - أ ف ب

بدأ بطل العالم 6 مرات البريطاني لويس هاميلتون، سعيه نحو معادلة الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر (سبع مرات)، من خلال تصدر التجارب الحرة لسباق جائزة النمسا الكبرى المرحلة الافتتاحية من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 أول من أمس، فيما تعود الحياة إلى حلبات الفورمولا 1 اليوم بإقامة السباق الرئيس، بعد أكثر من ثلاثة أشهر، من تأجيل موعد انطلاق البطولة بسبب فيروس «كورونا»، وتصدر هاميلتون فترتي التجارب محققاً 1:04:304 دقيقة، متقدماً على زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس بفارق 0,197 ثانية، وجاء المكسيكي سيرخيو بيريز سائق فريق راسينغ بوينت ثالثاً.

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