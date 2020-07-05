إصابة «كورونا» ثانية في «ميامي هيت»

المصدر: ميامي - أ ف ب

أغلق نادي ميامي هيت، الذي يلعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مقر تدريباته في ملعب «أمريكان ايرلانيز ارينا»، بعد اكتشاف حالة ثانية لأحد لاعبيه بفيروس «كورونا»، كما ذكرت صحيفة «صن سنتينال» في فورت لودردايل، وكشفت الصحيفة أن ميامي سيواصل إخضاع لاعبيه للكشف عن وباء كوفيد 19، بشكل يومي، قبل الانتقال في الثامن من الشهر الحالي، إلى أورلاندو، حيث ستتجمع جميع الفرق، لاستئناف الدوري المحلي، لكن ميامي لن يجري تدريباته في هذا المقر من الآن وصاعداً، وانضم بالتالي إلى أندية دنفر ناغتس ولوس آنجلس كليبرز، التي أوقفت تدريباتهم الفردية في مقارها التدريبية، بعد اكتشاف حالات إيجابية في صفوفها، ولم يكشف ميامي هيت عن هوية الإصابة الثانية في صفوفه.

ومن المتوقع أن يستأنف دوري (NBA)، نشاطه في 30 يوليو الحالي.

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