شما المزروعي تشيد باختيار"كازان" لإقامة"شتوية" الأولمبياد الخاص

المصدر: وام

أشادت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي باختيار مدينة كازان الروسية لإقامة دورة الألعاب الشتوية للأولمبياد الخاص 2022، مشيرة إلى علاقة الصداقة الوطيدة بين الإمارات وروسيا.

وقالت معاليها: إن اختيار مدينة كازان لإقامة الألعاب الشتوية للأولمبياد الخاص يأتي انعكاسا لعملهم الدؤوب في مجال رياضة أصحاب الهمم، وعلى وجه الخصوص منظومة الأولمبياد الخاص ونتطلع لمشاركة منتخبنا الإماراتي للأولمبياد الخاص في المنافسات الرياضية.

وترك اعلان فوز كازان الروسية بتنظيم الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص 2022، حالة من التفاؤل بين مختلف المؤسسات المنتمية للأولمبياد الخاص في 192 دولة ومن بينهم الأولمبياد الخاص الإماراتي.

ومن المتوقع مشاركة 2000 لاعباً ولاعبة من 108 دول حول العالم الى جانب 3000 متطوع و4000 زائر في هذا الحدث العالمي الكبير، وقد تقرر أن تقام المنافسات في الألعاب الشتوية في الفترة من 18 وحتى 29 يناير 2022.

وكانت الإمارات شاركت فى الألعاب العالمية الشتوية الماضية التي أقيمت بالنمسا 2017 ببعثة قوامها 36 مشاركا بينهم 24 لاعبا ولاعبة وحقق فرسان الإرادة والتحدي أبطال الهمم 14 ميداليات متنوعة بواقع أربع ذهبيات وست فضيات وأربع برونزيات.

من جانبه قال طلال الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي:" نبارك لجمهورية روسيا ومدينة كازان اختيارها لإقامة دورة الألعاب الشتوية للأولمبياد الخاص في شتاء 2022، ونترقب في مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي هذا الحدث العالمي الكبير والمهم في خريطة الفعاليات الرياضية على مستوى العالم.

حيث سنقوم بتجهيز منتخباتنا للرياضات الشتوية بالتعاون مع العديد من الشركاء في بالدولة منها اتحاد الرياضات الشتوية، وسكي دبي، إيمانا منا بأهمية طرح مجالات رياضية جديدة للرياضيين من أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية ليثبتوا أنفسهم فيها وكلنا ثقة بإنه لا وجود لكلمة مستحيل في قاموسهم".

وكانت الرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص الدولى برئاسة المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمي أسند للأولمبياد الخاص المصري تنظيم أول كأس اقليمي للفلوربول والتي أقيمت بالقاهرة في الفترة من 17 حتى 21 نوفمبر 2019 من أجل اختيار 6 فرق من بين 11 فريقا يمثلون 6 دول وهي مصر الدولة المنظمة، والأردن، والسعودية، والإمارات، والمغرب، والكويت.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز