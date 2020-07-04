تعافي دوران أسطورة الملاكمة من «كورونا»

المصدر: (بنما - أ ف ب)

خرج أسطورة الملاكمة البنمي روبرتو دوران، بطل العالم ست مرات في أربعة أوزان مختلفة، من المستشفى، بعدما أدخل إليه الأسبوع الماضي إثر إصابته بفيروس «كورونا».

وكتب الملاكم السابق في حسابه على إنستغرام بعد أسبوع من دخوله مصحة خاصة في العاصمة بنما سيتي: «عدت إلى المنزل بعد أن قاتلت فيروس كوفيد-19، لقد كانت معركة جديرة ببطولة عالمية، وأشكر الجهاز الطبي، قدم أفضل ما لديه، دون التفكير في المخاطر التي يواجهها، وهم الأبطال الحقيقيون للحياة».

وخاض دوران الملقب بـ«يدي الصخر»، مسيرة احترافية طويلة في الملاكمة امتدت من سن السادسة عشرة إلى سن الخميس، خاض خلالها 119 مباراة وحقق 103 انتصارات مقابل 16 هزيمة، وتألق دوران في نزالاته ضد الملاكم الأميركي شوغر راي ليونارد وألقابه العالمية التي أحرزها في أربعة أوزان مختلفة.

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