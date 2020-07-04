25 إصابة بـ«كورونا» بين لاعبي «NBA»

المصدر: (نيويورك - أ ف ب)

خضع 25 لاعباً و10 من أفراد فرق دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، لفحوص إيجابية لفيروس «كورونا»، بحسب ما كشفت رابطتا «NBA» واللاعبين أمس الأول، قبل أقل من شهر على استئناف المنافسات المعلقة منذ مارس الماضي.

وجاءت فحوص 25 لاعباً إيجابية، من أصل 351 لاعباً، خضعوا للفحوص منذ بدء الاختبارات في 23 يونيو الماضي، وأوضحت الرابطة أن تسع نتائج إيجابية، سجلت في الفحوص التي أجريت بين 24 يونيو و29 منه، وشملت 344 لاعباً.

وفي الفترة بين 23 و29 من الشهر ذاته، جاءت فحوص 10 من أفراد الفرق إيجابية، من أصل 884 شخصاً، وبحسب الشروط الصحية المرافقة لاستئناف الموسم، سيكون على كل من جاءت نتيجة فحصه إيجابية، أن يخضع للحجر الصحي، إلى حين خضوعه لفحص سلبي. وتوقف دوري «NBA» لهذا الموسم، اعتباراً من 11 مارس الماضي، بعد تسجيل أول إصابة بين اللاعبين، والتي كانت للفرنسي رودي غوبير من فريق يوتا جاز، ومن المقرر أن تستأنف رابطة الدوري النشاط، اعتباراً من 30 يوليو الجاري.

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