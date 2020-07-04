موسم مونديال فورمولا1 ينطلق من النمسا غداً

المصدر: (النمسا - د ب أ)

تتجه أنظار الملايين من عشاق سباقات السيارات في كل أنحاء العالم، غداً الأحد، صوب مضمار شبيلبرج بالنمسا، لمتابعة فعاليات السباق الأول في بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا1 بالموسم الحالي، وبعد تأجيل لمدة أربعة شهور، بسبب أزمة تفشي فيروس «كورونا».

وتنطلق فعاليات الموسم الحالي، وسط إجراءات وقائية واحترازية صارمة، ويحمل هذا الموسم رقم 70 في تاريخ البطولة، لكنه يبدو مختلفاً للغاية عن أي موسم سابق، وقد يكون هكذا بالنسبة لأي موسم قادم أيضاً، وأحكم فريق مرسيدس وسائقه البريطاني لويس هاميلتون سيطرتهما على البطولة عبر السنوات القليلة الماضية، كما كان من المنتظر أن تستمر هذه الهيمنة في الموسم الحالي، الذي كان مقرراً له أن يبدأ في مارس الماضي.

ويتضمن الجدول المعدل لسباقات البطولة هذا الموسم ثمانية سباقات فقط جميعها في القارة الأوروبية على أن تبدأ البطولة بسباقين متتاليين في النمسا أولهما غداً، ثم يقام السباق التالي يوم 12الحالي، ويقام السباق التالي في المجر، وتمنح السباقات الثلاثة فرصة مثالية إلى ريد بول وفيرستابن لتقديم بداية قوية في البطولة.

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