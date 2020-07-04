شارة محمد بن زايد للهجن تنطلق بـ 450 شوطاً

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

انطلقت أمس، منافسات شارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مستهل سباقات الهجن لموسم 2020 /‏ 2021، وتستمر على مدار 4 أسابيع في مختلف ميادين الهجن بالدولة، وتقام يوم الجمعة أسبوعياً، بمشاركة الآلاف من المطايا من هجن أبناء القبائل.

وشهدت المنافسات التي أقيمت أمس لفئة الفطامين عبر 450 شوطاً لمسافة 1.5 كلم، في مختلف ميادين الهجن بالدولة منافسات قوية بين المطايا المشاركة للفوز بالمراكز الأولى، وفي ميدان الوثبة في أبوظبي حصدت «شواهين» لسيف سعيد لقب الشوط الأول، ونجح «شاهين» لسالم الهاملي في حصد ناموس الشوط الثاني، وظفر «اليافل» لعمر المنصوري بلقب الشوط الثالث، وتألقت هجن عبيد بوظفيرة العامري، ونالت الناموس في الأشواط من الرابع حتى الثامن عن طريق «شاهين» و«الشاهينية»، فيما أهدت «الشاهينية» مالكها علي المنصوري ناموس الشوط التاسع.

وفي الشوط العاشر حقق «ظبيان» لمبارك المنصوري المركز الأول، وانتزعت «الشاهينية» لسالم الشامسي المركز الأول في الشوط 11، وفي الشوط 12 كان «متعب» لسالم العرياني أول الواصلين لخط الختام، وفي الشوط 13 طارت «مرار» لفلاح الأحبابي بالمركز الأول، وحقق «هملول» للحر المهيري المركز الأول للشوط 14، وكسبت «العاصمة» لعلي الربيعي المركز الأول والناموس في الشوط 15.

ويقام يوم الجمعة المقبل، ضمن الأسبوع الثاني للمهرجان، تحدي فئة الحقايق لمسافة 3 كلم، على مدار 10 أشواط، وتقام منافسات الأسبوع الثالث يوم 17 يوليو وتشمل 15 شوطاً لتحديات الفطامين، وتختتم منافسات شارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للهجن يوم 24 يوليو، بإقامة سباقات الحقايق لمسافة 3 كلم، عبر 10 أشواط.

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