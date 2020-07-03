السدراني بطل «دولية الفجيرة للشطرنج»

المصدر: (الفجيرة- محمد فضل)

اختتمت، أمس، دولية الفجيرة الأولى للشطرنج، والتي نظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة «عن بُعد»، تحت رعاية الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في حكومة الفجيرة، بمشاركة 320 لاعباً ولاعبة مثلوا 34 دولة في العالم، وأقيمت البطولة عبر موقع الشطرنج الدولي التخصصي ببطولات «الأونلاين».

وضمن بطولة تحت 20 سنة، والتي شارك فيها 150 لاعباً، أحرز الإماراتي عمار السدراني لقب هذه الفئة في الترتيب العام، كما نال أيضاً جائزة أفضل لاعب بفئة تحت 16 سنة.

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