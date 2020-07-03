«أنجل وولف» يستعد لجولة حول العالم

المصدر: دبي- فائز بجبوج

يستعد فريق أنجل وولف للانطلاق في جولة تسلق افتراضية حول العالم، بعد أن تمكن الفريق من تسلق ارتفاع يعادل ارتفاع برج خليفة، أطول برج في العالم، ويستعد نيك واتسون قائد الفريق وابنه ريو (17 عاماً) من أصحاب الهمم لخوض تحدٍّ أكبر حيث سيشارك الثنائي المتميز في رحلة افتراضية حول العالم لتسلق ارتفاع يعادل ارتفاع 6 معالم من أشهر المعالم في القارات الست، وذلك في إطار الجولة العالمية «تسلق مع ريو» التي أطلقها فريق أنجل وولف.

وعلى مدى الأشهر الستة المقبلة، سيختار كلٌّ من نيك وابنه ريو معلماً شهيراً جديداً في كل شهر لخوض تحدي التسلق، وبمساعدة المجتمع والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، سيقضي الفريق الأسابيع الثلاثة الأولى من كل شهر في البحث عن المعالم الشهيرة والفريدة في كل قارة لاختيار التحدي الذي سيواجهه الفريق، ثم سيفتح باب التصويت لاختيار المعلم، وفي عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة في الشهر، سيتسلق نيك وابنه سلالم منزلهما صعوداً وهبوطاً بما يعادل ارتفاع المعلم الذي فاز في التصويت.

أهمية الرياضة

وتعليقاً على مشاركته في التحدي، قال نيك واتسون: «يتمثل هدفنا في تشجيع الأفراد في مجتمعنا على اتباع نمط حياة نشط في الأشهر المقبلة عن طريق أي نوع من الرياضة، حاملين قيم الشمول وملتزمين قيود السلامة المفروضة في الوقت الراهن. المهم أن نبقى نشطين ونواصل دعمنا لقيم الشمول ونحافظ على سلامتنا»، وسيستضيف نيك لقاءات دورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتيح لضيوفه مشاركة إنجازاتهم الشخصية وقصصهم حول الصحة واللياقة.

وكانت عائلة واتسون قد أطلقت تحدي «قيادة الدراجة مع ريو» في يونيو، حيث قادوا الدراجة مسافة 50كم يومياً على مدار 30 يوماً، أي ما مجموعه 90 ساعة قيادة، وفي هذا الشهر، سيخوض ريو تحدياً بمفرده، يتمثل في السير مسافة 1كم يومياً على مدار 31 يوماً على التوالي، ومن خلال المشاركة في هذه الأنشطة، يسعى نيك وابنه ريو إلى تشجيع الأفراد من جميع أنحاء العالم على اتباع نمط حياة نشط في الأشهر المقبلة، ويأتي تحديا «امشِ مع ريو» و«تسلق مع ريو» ليكونا فرصتين مميزتين للمجتمع بأكمله للمشاركة في التحدي المفتوح للجميع.

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