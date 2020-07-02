كرة اليد الإماراتية تستعد للعودة منتصف يوليو

المصدر: وام

تستعد أندية كرة اليد في الإمارات حاليا للعودة للتدريبات في الصالات اعتبارا من منتصف يوليو الجاري مع الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية الوقائية المعتمدة من قبل المجالس الرياضية والجهات المختصة بالدولة، بهدف الحفاظ على سلامة اللاعبين والمدربين وكل المنتسبين للعبة، في حين سيبدأ منتخب الناشئين في أوائل أغسطس برنامج الإعداد المتدرج لبطولة آسيا في كازاخستان المقرر لها شهر أكتوبر المقبل والتي لم تجر أية تعديلات على موعدها حتى الآن.

وأكد عبد الله الكعبي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد أن منتخب الناشئين بقيادة المدرب قاسم عاشور اعتمد برنامجا تدريبيا عن بعد في شهر يوليو الجاري، لرفع الكفاءة البدنية للاعبين تمهيدا لأول تجمع لهم بعد عيد الأضحى المبارك في شهر أغسطس المقبل وأن الجهاز الفني سوف يحرص على ترشيح قائمة مطولة من اللاعبين في البداية، ثم يقوم باختصارها على العدد المطلوب من العناصر المسموح لهم بالتسجيل بعد عملية الفرز التي تستهدف اختيار الأفضل في كل مركز، خاصة أن تلك البطولة مؤهلة لكأس العالم للناشئين.

وقال الكعبي في تصريحاته لوكالة أنباء الإمارات" وام": بالنسبة للدوري المحلي، سوف يستكمل بالجولة الثامنة عشرة والأخيرة في 4 سبتمبر المقبل، والتي ستشهد إقامة 5 مباريات وتشهد أيضا تتويج نادي الشارقة باللقب حيث انه حسم المنافسة لصالحه اعتبارا من الجولة السابعة عشرة، ومن المنتظر ان تحدد تلك المباريات الخمس ترتيب فرق الدوري بشكل عام، أما بالنسبة لمسابقات الموسم المقبل فسوف تبدأ بمباريات الرجال في بطولة كأس الإمارات بتاريخ 11 سبتمبر المقبل، فيما ستبدأ مباريات كأس صاحب السمو رئيس الدولة في 13 أكتوبر من العام الجاري أيضا وتم وضع موعد مبدئي لختامها في 23 ابريل من عام 2021، إلا أنه من المنتظر أن تتأخر انطلاقة منافسات المراحل السنية لشهر نوفمبر، بما يضمن عودة لاعبي منتخب الناشئين من المشاركة في البطولة الآسيوية، وانخراطهم في برامج الإعداد الخاصة بأنديتهم.

وعن برامج تجهيز الحكام للموسم الجديد يقول الكعبي بوصفه رئيسا للجنة الحكام: برنامج تأهيل الحكام للموسم المقبل سوف يبدأ في النصف الأول من شهر أغسطس، وسيتضمن محاضرات فنية وتدريبات بدنية، ثم اختبارات لتقييم مدى الجاهزية، حتى تكتمل استعداداتهم لانطلاقة الموسم المقبل الذي ستقام فيه 4 بطولات هي الدوري وكأس نائب رئيس الدولة، وكأس رئيس الدولة، وكأس الإمارات، بالإضافة إلى السوبر المحلي والسوبر الإماراتي البحريني.

وبالنسبة لمجلس إدارة الاتحاد الحالي قال إنه أنجز كل ما عليه من أمور ويبقى له اجتماع واحد لاستعراض تصورات استعدادات المنتخبات الوطنية ومنتخب الناشئين على وجه التحديد، في حين ننتظر توجيهات الهيئة العامة لرعاية الشباب واللجنة الأولمبية الوطنية بالمواعيد المحددة للانتخابات من اجل البدء في اتخاذ الإجراءات لدعوة الجمعية غير العادية، وبالنسبة للائحة النظام الأساسي فقد تم اعتمادها وارسالها للهيئة العامة للرياضة.

وعما إذا كان الاتحاد سوف يشرف على الأندية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة للتدريب في الصالات قال: بالنسبة للاتحاد قمنا بإرسال جداول الموسم المقبل للأندية والتأكيد عليهم بأن تنفيذ برنامج البطولات في الموسم الجديد سيكون مرتبطا بمراجعة الوضع الصحي في الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة، في حين ستتبع الأندية الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل المجالس الرياضية التابعة لها والتي صدر بشأنها دليل ارشادي.

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