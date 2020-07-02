السدراني بطل دولية الفجيرة للشطرنج في فئة تحت ال20

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

اختتمت أمس دولية الفجيرة الأولى للشطرنج والتي نظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة " عن بُعد " تحت رعاية الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة بمشاركة 320 لاعباً ولاعبة مثلوا 34 دولة في العالم واُقيمت البطولة عبر موقع الشطرنج الدولي المتخصص في بطولات "الاونلاين".

وضمن بطولة تحت 20 سنة والتي شارك فيها 150 لاعب أحرز الإماراتي عمار السدراني لقب هذه الفئة في الترتيب العام، كما نال أيضاً جائزة أفضل لاعب في فئة تحت 16 سنة.

وتمكن أربعة لاعبين من الجنسية الهندية من الظفر بالقاب فئات تحت 18 ، 14 ، 12 ، 10 وهم بالترتيب: ديفاني كوشو و شودري وجاي شاه وبارديب فيما ظفر السوري أحمد الصباغ بلقب فئة تحت 8 سنوات.

وأسفرت مُنافسات الفئة المفتوحة عن فوز لاعب مولديفيا فيرويل لورديشسكو بالمركز الأول تلاه الهولندي ايفان ثانياً والكوبي والترانر ثالثاً والصربي ايغور رابعاً وجميعهم يحملون لقب القراند ماستر، بينما جاء الأستاذ الدولي المصري علي فرحات خامسا والأستاذ الدولي المغربي علي صبار بالمركز السادس.

ونجح نادي الفجيرة للشطرنج في اخراج البطولة " عن بعد " في أبهى صورة وبارك الدكتور عبد الله آل بركت رئيس مجلس إدارة النادي للفائزين بالمراكز الأولى، ومثنياً على مشاركة العدد الكبير من اللاعبين واللاعبات من مختلف الجنسيات، مؤكدا أن ذلك يعكس مكانة إمارة الفجيرة على خارطة الشطرنج في العالم، بينما أشاد محمد عبد الله الزعابي مدير البطولة بالمستويين الفني والتنظيمي حيث ساهما في تحقيق الحدث علامة النجاح الكاملة ومشيداً بجهُود فريق العمل التنظيمي والرقابي .

بدوره أشار عبد العزيز العبدولي الأمين العام لنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة إلى أنه تم استبعاد بعض اللاعبين من قبل لجنة حكام البطولة بسبب عدم الالتزام بقوانين اللعب النظيف، وذلك وفقا للتعليمات الفنية التي تم الاعلان عنها مسبقاً.

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