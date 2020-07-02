استئناف دوري كرة السلة للرجال 11 سبتمبر

المصدر: وام

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة استئناف منافسات دوري الرجال لموسم 2019 - 2020 في 11 سبتمبر المقبل بإقامة المراحل النهائية فيه.

وتقرر المجلس استكمال المباريات النهائية لدوري الأشبال والناشئين في العاشر من سبتمبر على أن يبدأ نشاط الموسم الجديد للبراعم والناشئين في 25 سبتمبر فيما تبدأ مسابقات الرجال للموسم الجديد 2020 - 2021 في 16 أكتوبر المقبل.

صرح بذلك سالم المطوع الأمين العام للاتحاد وأكد أن هذه القرارات اتخذت بعد التشاور مع الأندية المعنية.

وتم الاتفاق عليها بشكل يضمن اتاحة الفرصة لجميع الفرق المشاركة للاستعداد الجيد مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة المعتمدة من المجالس الرياضية عند العودة للتدريبات في الصالات الرياضية، حفاظا على سلامة اللاعبين والمدربين.

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