300 مشارك في دورة الأولمبياد الخاص

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

شهدت الدورة التدريبية عن بُعد لإعداد مدربي الأولمبياد الخاص لألعاب القوى، وتنظيم وإدارة المسابقات (رؤية مستقبلية لتدريب ألعاب القوى في ظل الأزمات العالمية)، التي دعت إليها الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي، إقبالاً منقطع النظير من برامج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبتنظيم من الأولمبياد الخاص الإماراتي، وشارك في الدورة 300 مدرب ومدربة من 15 دولة عربية، هي: الإمارات، البحرين، مصر، السودان، المغرب، الكويت، تونس، عمان، سوريا، السعودية، العراق، الأردن، الجزائر، لبنان، اليمن.

وكانت برامج المنطقة الـ 15 قد دفعت بأعداد كبير من المدربين للمشاركة في الدورة والتي قام بإلقاء محاضراته الرئيسية المحاضر الإماراتي الدكتور رجاء الكعبي، الخبير الفني والتحكيمي ، والمنسق الفني لألعاب القوى بالألعاب الإقليمية 2018 والألعاب العالمية 2019، والمحاضر الدولي الدكتور محمد عنبر بلال أستاذ ألعاب القوى، وانضم اليهم الدكتور عبدالإله بن أحمد الصلوي أمين عام الاتحاد العربي لألعاب القوى، ما أعطى ثراء للدورة.

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