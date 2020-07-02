«عربي الكاراتيه» يستعد لأكبر دورة تأهيل مدربات

المصدر: دبي- وام

يستعد الاتحاد العربي للكاراتيه حالياً لإطلاق أكبر دورة تأهيل للمدربات العربيات، خلال الأسبوعين المقبلين «عن بُعد»، وذلك بعد النجاح الكبير الذي تحقق في دورة الحكام الأخيرة، واستفاد منها أكثر من 1200 حكم من 16 دولة عربية.

وأكد حميد شامس أمين عام الاتحاد العربي عضو مجلس إدارة اتحادي الإمارات وغرب آسيا أن المرحلة الحالية للعبة سواء على مستوى الإمارات أو المستوى العربي هي مرحلة انتقالية تستهدف العودة الآمنة للتدريبات داخل الصالات، مع مراعاة وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية، وأن المرحلة الأخيرة، التي شهدت تدريبات «عن بعد» لعناصر المنتخبات الوطنية حققت الكثير من المكتسبات.

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