"الشارقة الرياضي" يختتم مبادرته الافتراضية "اليوم العالمي للدراجات الهوائية"

المصدر: وام

اختتم مجلس الشارقة الرياضي بنجاح مبادرته الافتراضية "اليوم العالمي للدراجات الهوائية" بمشاركة 800 مشارك ومشاركة من 45 جنسية مختلفة والتي نظمت بالتعاون مع القدرة للخدمات الرياضية خلال الفترة من 3 إلى 30 يونيو الماضي.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي إن المبادرة حققت أهدافها من خلال تنظيمها ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية وفترة توقف الأنشطة والتجمعات الرياضية تأكيدا على أهمية ممارسة الرياضة في الأوقات وتحت أي الظروف وذلك ترجمة لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي ودعمهم المستمر والكبير ورعايتهم للرياضة والرياضيين من الجنسين.

وأضاف أن الفعالية شهدت مشاركة واسعة حيث وصل عدد المشاركين إلى 800 مشارك ومشاركة من مختلف الفئات العمرية من 3 سنوات حتى 72 سنة من 45 جنسية مختلفة وتضمنها مشاركات من خارج الدولة شملت البحرين والكويت والسعودية وسلطنة عمان ولبنان والهند والولايات المتحدة الأمريكية .

وأشار إلى أن هذه الفعالية أضافت نجاحا جديدا إلى قائمة الفعاليات والمبادرات السابقة التي نظمها المجلس افتراضيا في ظل الظروف التي يمر بها العالم.

تضمنت المبادرة عددا من الفعاليات المصاحبة منها التمرين الافتراضي على برنامج زويفت بإدارة فريق ترايثلون الشارقة بالإضافة إلى تمرين مرئي جماعي على برنامج زووم بحضور شخصيات رياضية مهمة منهم سعادة أسامة الشعفار رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للدراجات كما تم إجراء 7 سحوبات إسبوعية واختيار 60 فائزا للحصول على قسائم مشتريات وخصومات من قرية الشعب ومحلات ذا بوكس.

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