170 مشاركاً في «إلى القمم يا أصحاب الهمم»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعلن نادي دبي لأصحاب الهمم عن إطلاق فعاليات النشاط الصيفي الافتراضي، حفاظاً على سلامة الأعضاء المشاركين، ويأتي النشاط تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم»، وذلك خلال الفترة من 5 – 23 يوليو الجاري، بمشاركة ما يقرب من 170 عضواً، وتتميز الأنشطة الصيفية لهذا العام، بالعديد من البرامج والفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية والتعليمية والعلمية والورش الفنية، والتي ستخدم جميع جوانب الإبداع والابتكار لدى المشاركين، ويسعى نادي دبي لأصحاب الهمم لمساعدة أصحاب الهمم على استثمار أوقات الفراغ، وتوفير المناخ المناسب والبيئة الجاذبة لإكسابهم المهارات.

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