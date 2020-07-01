حيي حسن لن يخوض انتخابات «الطائرة»

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

أعلن حيي حسن خميس البدواوي رئيس مجلس إدارة شركة حتا للألعاب الرياضية، عن عدم خوضه الانتخابات المقبلة لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة في دورته المقبلة 2020-2021، وقال حيي: «اتخذت القرار بالتفرغ للعمل مع نادي حتا خلال المرحلة المقبلة، والاكتفاء بالعمل دورتين في مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، وراضٍ عما قدمته من جهد لخدمة اللعبة، وأتمنى التوفيق للمجلس الجديد». وكان حيي، قد دخل مجلس إدارة اتحاد الطائرة في الدورة الانتخابية 2012-2016، ثم نجح في البقاء ضمن أعضاء المجلس في دورة 2016-2020، وخلالها تم اختياره لرئاسة مجلس إدارة شركة حتا للألعاب الرياضية.

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