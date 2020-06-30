عالمية الجوجيتسو" تطلق أول دورة دولية باللغتين الإنجليزية والبرتغالية

المصدر: وام

أطلقت رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو عن بعد"، أول دورة دولية عن قواعد ومهارات وقوانين اللعبة باللغتين الإنجليزية والبرتغالية"، وذلك ضمن برنامج الرابطة لنشر اللعبة وتطوير كفاءة منتسبيها، الذي يسير جنبا إلى جنب مع برامجها الخاصة بتنظيم أقوى البطولات في العالم، وتأهيل الكوادر الفنية، وتبني مشروعات وبرامج صناعة الأبطال وتحويل اللاعبين من هواة إلى محترفين.

يشارك في الدورة نخبة من المحاضرين الدوليين المعتمدين وأساطير اللعبة في العالم وهم خوليو سيزار بيريرا، وأوليفر جاديس، وألفارو بوباديلا، وجابريل راتينهو، وماوريسيو جوميز، و ريجيس تاديو.

وقال طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو إن فرص التعلم لقواعد ومهارات رياضة الجوجيتسو وكل الرياضات الأخرى أصبحت سهلة وبسيطة في ظل التطور التكنولوجي الراهن، وأن التحدي الصحي الراهن دفع الجميع للتفكير بشكل مختلف، واستغلال التطور التكنولوجي في الوصول بالمعرفة إلى كل دول العالم في لحظات، وبدون اللجوء للسفر وتحمل أعبائه، مشيرا إلى أن أحد مكتسبات المرحلة الراهنة هو التحول الرقمي الكامل، واستخدام وسائل التواصل الحديثة في توفير الخدمة إلى كل من يهمه الأمر في مختلف قارات العالم.

وأضاف البحري: " اخترنا اللغتين الإنجليزية والبرتغالية لأن معظم ممارسي رياضة الجوجيتسو في العالم يتحدثون هاتين اللغتين، سواء في الدول العربية، أوافريقيا أوأوروبا أو الأمريكتين، وقد حرصنا من البداية على اختيار أفضل الخبراء والاساطير لنقل خبراتهم وتجاربهم الرياضية والانسانية إلى الأجيال الجديدة وكل الراغبين في التعلم وتطوير المستوى الفني والمعرفي، ونحن ندرك قيمة التعلم المستمر، ونثق في أن مشروع الإمارات في نشر وتطوير الجوجيتسو بالدولة، والذي يقود آسيا والعالم حاليا من خلال رئاسة سعادة عبدالمنعم الهاشمي للاتحاد الآسيوي، وموقعه كنائب اول لرئيس الاتحاد الدولي، يحتاج إلى تقديم الجديد كل يوم ليحافظ على قوة الدفع الكبيرة التي بدأ بها، وقادته إلى أن تصبح أبوظبي عاصمة الجوجيتسو العالمية، وأيضا عاصمة القرار العالمي، من خلال استضافتها للمقر الدائم للاتحادين الآسيوي والدولي، وجهودها الرائدة في اعتماد اللعبة بكافة المنظمات الدولية.

وأوضح: في نهاية كل موسم نقدم تقريرا شاملا لسعادة عبد المنعم الهاشمي عما تم انجازه، ثم نتلقى منه التوجيهات التي يحرص فيها على إطلاق سلسلة من المبادرات الجديدة مع كل موسم جديد، لتطوير الأداء والتوسع في البرامج، وبعد ان نبدأ في التنفيذ نجد كل الدعم والمساندة منه ومن كل مسؤولي مجلس الإدارة، وهو الأمر الذي جعل من مشروع نشر وتطوير اللعبة في الإمارات نموذجا يحتذى به في كل دول العالم.

وتابع: سوف تستمر برامجنا لتطوير الكوادر بشكل دائم، لرفع كفاءة اللاعبين والمدربين والحكام بشكل احترافي، وبما يتناسب مع أعلى المعايير الدولية، ونتوقع أن يستفيد منها عدد كبير من لاعبينا في الإمارات بهدف تأهيلهم لمواصلة المشوار في اللعبة كمدربين أو حكام بعد الاعتزال، ولا سيما أن رياضة الجوجيتسو تشترط أن يكون الحكم والمدرب ممن سبق وأن مارسوها لفترات طويلة ووصلوا إلى مراحل متقدمة في الاحزمة.

وعن مواعيد وشروط الالتحاق بالدورة الأولى قال: الدورة الأولى بدأت أمس وتستمر حتى الثالث من يوليو، وعلى الراغب في المشاركة ان يكون من الحاصلين على الحزام الأزرق وفيما فوق / البنفسجي – البني – الأسود/، وأن يدفع قيمة الاشتراك 40 دولارا، وكان آخر موعد للتسجيل هو تاريخ الأمس الموافق 29 يونيو.

على صعيد أخر أعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو أن جولة افتتاح موسم أبو ظبي جراند سلام انتقلت من لوس أنجلوس إلى ميامي، على ان تقام في يومي 26 و 27 سبتمبر المقبل في مركز مؤتمرات مطار ميامي، و آخر موعد للتسجيل هو 12 سبتمبر. كما تستعد حاليا لإطلاق فعالياتها و أحداثها المحلية والإقليمية لموسم 2021/2020 في نهاية أغسطس، و التي تشمل الدوري الدولي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو موسكو يوم 23 أغسطس المقبل، والدوري الدولي للرابطة كويابا يوم 30 من نفس الشهر، والدوري الدولي برازيليا يوم 13 سبتمبر 2020، والدوري الدولي في مدينة لفيف بأوكرانيا يوم 10 أكتوبر، والدوري المحلي للرابطة ألمانيا في 17 أكتوبر، والدوري المحلي / ايرلندا في 17 أكتوبر، والدوري الدولي سيول في 18 أكتوبر، والدوري الدولي للرابطة بارويري بالبرازيل في 31 أكتوبر، والدوري الدولي مقدونيا الشمالية في 31 أكتوبر 2020 .

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