132 مشاركا في ورشة التخطيط والإعداد البدني لمنتخبات الرماية

المصدر: وام

نظم اتحاد الإمارات للرماية ورشة عمل "عن بعد" شارك فيها عدد كبير من منتسبي اللعبة في 12 دولة عربية، وضمت الورشة 132 مشاركا من اللاعبين والمدربين، حيث تعد من أكبر وأهم الورش ضمن خطة الاتحاد خلال فترة توقف النشاط بهدف تطوير منظومة لعبة الرماية.

واستعرض المحاضر باسل محمد عادل بدورة طرق إعداد وتأهيل لاعب الرماية بدنيا بشكل علمي منذ الصغر، وحتى الوصول الي العالمية، كما تم التطرق لأفضل الطرق للاستفادة من فترة توقف النشاط في الحفاظ على الجاهزية البدنية، والاستعداد التام لعودة النشاط الرياضي. وشملت المحاضرة التي نظمت أمس أيضا التعرض لأساليب التخطيط الحديثة، وكيفية عمل الخطة التدريبية لمنتخبات الرماية وكيفية إدارة مراحل هذه الخطة بالشكل الذي يؤهل اللاعب للوصول الي العالمية.

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