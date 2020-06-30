فاهم القاسمي: عودة النشاط الرياضي دفعة قوية للجولف الإماراتي

المصدر: وام

رحب الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للجولف بالقرارات السامية على مستوى الدولة والمتعلقة بعودة النشاط الرياضي في كافة أرجاء الإمارات وكان آخرها إعلان مجلس أبوظبي الرياضي عن انطلاق المرحلة الثانية لاستئناف النشاط الرياضي في الإمارة بطاقة استيعابية تصل إلى 40% والسماح لأندية اللياقة البدنية والصالات الرياضية بالعمل على مدار 24 ساعة على طوال أيام الأسبوع لما لها من أهمية في إعطاء رياضة الجولف دفعة قوية.

وقال: إن المرحلة الثانية في عودة النشاط الرياضي في أبوظبي تؤكد تسارع الخطوات على صعيد الدولة كما تمهد الطريق أمام العودة الفاعلة للاعبي الجولف بشكل عام والمنتخبات الوطنية على وجه التحديد في استعادة كامل نشاطهم والعمل بشكل متوازن على استعادة الجوانب البدنية والمهارية، مشيرا إلى أن رياضة الجولف تتطلب على الدوام الممارسة على أرض الواقع وعلى مسارات الأندية بصورة تؤمن للاعب الاحتفاظ بالجزء الأساسي من المهارات.

وأضاف إن اتحاد اللعبة عمد منذ الشهر الماضي وبالتنسيق مع المجالس الرياضية، على تشكيل لجنة خاصة بالاتحاد تتولى المراقبة عن كثب مدى التزام أندية الجولف بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي التي تضمن السلامة للجميع سواء للأعضاء أو العاملين في تلك الأندية أو لمنتسبيها وذلك وفقاً للمعايير المطبقة في الدولة.

وحول خارطة الموسم الجديد .. أوضح أن اتحاد اللعبة يعكف على دراسة خارطة بطولاته للموسم الجديد "2020-2021" ووضع كافة الخطوط العريضة سواء للبطولات أو عودة تجمعات لاعبي المنتخبات الوطنية استعداداً للاستحقاقات الخارجية مع الأخذ بعين الاعتبار التنسيق التام مع الجهات الرياضية وصاحبة الشأن في تحقيق التزام تام بما تمليه المرحلة المقبلة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز