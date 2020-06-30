أصداء عالمية لأسبوع دبي البحري الصيفي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حظيت فعاليات أسبوع دبي البحري الصيفي، الذي أقيم في شواطئ دبي أخيراً، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بعودة المنافسات الرياضية، باهتمام إعلامي واسع، برز من خلال التغطية الدولية غير المسبوقة من وكالات الصحافة العالمية، بتنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي يتولى الإشراف على جميع المسابقات البحرية والمائية، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

واستهلت الفعاليات الرسمية إيذاناً بعودة الحياة إلى طبيعتها وممارسة الرياضات المحببة وفق معايير واشتراطات السلامة، من خلال 6 منافسات جرت على مدار ثلاثة أيام متتالية نهاية الأسبوع الماضي، بمشاركة المئات من محبي الرياضات البحرية، في ألعاب ألواح التجديف واقف، وصيد الأسماك بقوارب الكاياك، والألواح المائية الطائرة «فلاي بورد»، والألواح السريعة الالكترونية «موتو سيرف»، والقوارب الشراعية الحديثة، وألواح التزحلق على الماء «كايت سيرف».

واستقطب أسبوع دبي البحري الصيفي ما يزيد على 300 متسابق ومتسابقة من مختلف الأعمار والجنسيات، وكان اللافت خلال الفعاليات المختلفة المشاركة الكثيفة من أفراد العائلة الذين أقبلوا بفرحة وشغف لممارسة هواياتهم في أجواء صحية وفق شروط وتوجيهات الجهات الحكومية والمسؤولة، بمشاركة الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية التي أشرفت على التنظيم.

اهتمام الوكالات

وأخذت صور وكالات الصحافة العالمية حيزاً واسعاً من النشر في الصحف ودور الطباعة العالمية حول قارات العالم خاصة، وشاركت معظم الوكالات في التغطية، ومن بينها وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، ووكالة أسوشيتد برس (أ ب)، وغيتي أمييغيس.

ورصدت كل الفعاليات تقريباً، وقدمت صوراً رائعة عن عودة الحياة إلى طبيعتها عبر شواطئ دبي، وأبرزت الإقبال والجهود التنظيمية والتدابير التي وضعتها الجهات المسؤولة والبروتوكول الخاص من مجلس دبي الرياضي ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

صورة "توب شوت"

ونشرت "واشنطن بوست)"الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، صورة المصور العالمي العراقي كريم صاحب، ضمن أفضل اللقطات حول العالم في الأسبوع، حيث أبدع كريم في التقاط صورة لبطل الإمارات مروان المرزوقي وهو يقوم بإحدى الحركات الاستعراضية في رياضة الألواح المائية الطائرة بشاطئ الشروق وخلفه مشهد رائع للمعلم الحضاري الكبير وأعلى بناء شيده الإنسان (برج خليفة) مع لحظات الغروب.

وحازت الصورة نفسها إعجاب مسؤولي وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) التي بثت أكثر من 40 صورة لعدد من فعاليات الأسبوع، ليتم اختيارها "توب شوت" على جميع الصور التي التقطت يوم الخميس الماضي، بينما حصلت أيضاً على الانتشار في أوروبا، وهذه المرة عبر موقع الصحيفة البريطانية العريقة "زي ديلي تلغراف".

ولقيت الصورة نفسها حظاً من النشر في كبريات الصحف الآسيوية ومن بينها صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية التي تُعد أكبر الصحف توزيعاً هناك، فيما نشر موقع زي أتليتيك الأمريكي المتخصص في الرياضات الميكانيكية الصورة ضمن أفضل 20 صورة، باعتبار أن الألواح المائية الطائرة تمثل احدى هذه الرياضات المثيرة.

حضور إعلامي

ونشرت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) الأمريكية الشهيرة التي يتابع أخبارها ما يزيد على نصف سكان العالم، ثلاث صور من فعاليات أسبوع دبي البحري الصيفي بعدسة المصور العالمي جون غامبريل لفعاليتي الألواح المائية الطائرة (فلاي بورد) والألواح السريعة الإلكترونية (موتو سيرف)، إذ تمت إعادة نشر هذه الصور في العديد من المؤسسات الإعلامية العالمية من بينها وكالة أنباء بلغاريا وأيضاً موقع ديلي وورلد الهندي.

وتتابع الحضور الإعلامي العالمي لفعاليات أسبوع دبي البحري الصيفي من خلال عدسة المصور العالمي فرانسيس نيل المقيم في دبي، حيث قدم مجموعة من الصور الجميلة عن فعاليات الحدث عبر وكالة (غيتي امييغيس) العالمية التي أعيد نشرها في العديد من دور الصحافة والمواقع الالكترونية.

تغطية تلفزيونية

وحصلت فعاليات أسبوع دبي البحري الصيفي على اهتمام كبير من المؤسسات الإعلامية المحلية في الدولة، وخاصة مؤسسة دبي للإعلام عبر قنوات دبي الرياضية ومؤسسة أبوظبي للإعلام وقناة الفجيرة عبر نشرات الأخبار والمحتوى الإعلامي الرقمي، وكذلك الصحف المحلية عبر مختلف منصاتها، كما حرصت قناة الحرة الفضائية التي يصل بثها إلى 22 بلداً عبر الشرق الأوسط على تغطية الفعاليات.

كما أذاعت قناة الغد العربية التلفزيونية الفضائية الإخبارية التي تبث من القاهرة في مصر ولندن في المملكة المتحدة، وتصل إلى مختلف قارات العالم، تقريراً مفصلاً عن الحدث.

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